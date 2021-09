Prix de l'énergie - Pas encore de pénurie de CO2 pour l'industrie alimentaire belge

Les prix record du gaz ont conduit plusieurs sociétés d'engrais à réduire leur production en Europe. Cette réduction de production a aussi des conséquences sur la production de CO2. Le gaz carbonique est un sous-produit des sociétés d'engrais et le CO2 est un élément très important dans l'industrie alimentaire. Il est notamment utilisé comme ingrédient (gaz dans les boissons) et pour refroidir les aliments.

Il n'y a pas non plus de pénuries de CO2 dans les abattoirs. Ce gaz est utilisé pour l'abattage et le refroidissement.