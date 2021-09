Evergrande: les craintes de défaut montent, la Bourse de Hong Kong boit la tasse

Evergrande, qui croule sous une dette de plus de 300 milliards de dollars, avait reconnu la semaine dernière faire face à une "pression énorme" et prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements financiers. Or il doit verser des intérêts sur certains de ses emprunts cette semaine, avec des échéances fixées à lundi et jeudi.

Un créancier cité par le journal financier chinois Caixin Global lundi a estimé qu'il y avait "99,99%" de chances qu'Evergrande ne soit pas en mesure de payer les intérêts dus au troisième trimestre.