Will Still de plus en plus proche d’Anderlecht

Will Still devrait bientôt s’engager avec le Sporting d’Anderlecht et ainsi devenir le nouveau T2 de Vincent Kompany, selon nos informations. L’ancien entraîneur du Beerschot devrait ainsi reprendre le rôle de Craig Bellamy. L’ancien international gallois avait quitté les Mauves la semaine dernière après avoir avoué souffrir de dépression.

Anderlecht serait toujours en train de négocier le montant de la transaction avec le stade de Reims, où Will Still officie également en tant que T2.