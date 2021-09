Proximus et Besix investissent dans la gestion intelligente de l'énergie

Proximus et Besix ont annoncé lundi investir dans la start-up belge i.Leco, spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, pour créer "aug·e", une plateforme d'applications pour bâtiments intelligents. L'idée est de proposer des solutions aux propriétaires et occupants de bâtiments pour qu'ils gèrent mieux et de manière plus durable leur consommation d'énergie.