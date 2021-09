Emmanuel André: «Didier Raoult est responsable de milliers de décès évitables dans les pays francophones de notre planète»

Emmanuel André revient sur une figure du début de la pandémie, le médecin Didier Raoult. Selon lui, les fausses informations répandues par celui-ci font des victimes dans toute la francophonie.

« Didier Raoult tue à petit feu. Lorsque je discute avec des personnes qui refusent de se protéger contre la covid-19 grâce au vaccin, je suis interpellé d’entendre qu’ils citent encore et toujours Didier Raoult comme seule source d’information à laquelle ils donnent du crédit. Ce médecin a, depuis le début de la pandémie, inondé les réseaux sociaux d’informations non vérifiées et fait preuve d’un scepticisme opportuniste bien plus que scientifique par rapport aux vaccins. Ces vidéos ont été vues des millions de fois », écrit Emmanuel André sur Twitter.