Arrêts de travail à l'aéroport de Charleroi, perturbations attendues (2)

Le personnel employé de l'aéroport de Charleroi se réunira en assemblée pendant ces arrêts de travail. Les travailleurs et travailleuses dénoncent "la gestion désastreuse de la direction au niveau de la planification".

La CNE et le Setca dénoncent aussi la dégradation des conditions de travail et le "manque de crédibilité de l'employeur". La gestion du chômage est également pointée du doigt: utilisation abusive du chômage pour force majeure, manque de transparence, iniquité dans la répartition du chômage et annonce d'un futur chômage économique.