Le personnel Securail et Eurostar menace d'arrêter le travail lundi après-midi

Au niveau moins 2 de la gare de Bruxelles-Midi se situent les vestiaires du personnel de Securail et Eurostar ainsi que le passage vers le terminal sécurisé pour les trains Eurostar qui relient la Belgique au Royaume-Uni, explique à Belga Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots. Toutefois, ces locaux sont touchés par un problème d'eaux usées et un reflux d'odeurs nauséabondes. "Les agents Securail et l'équipe Eurostar n'acceptent pas de devoir manger et se changer dans des vestiaires remplis par les eaux usées des égouts", pointe le syndicat socialiste.

Il s'agirait d'un "problème récurrent", selon M. Dubois, mais qui se serait accentué depuis une semaine.