La grève se poursuit finalement jusque mercredi chez D'Ieteren

Jeudi, il avait été question de suspendre les actions jusqu'à la tenue du référendum mais le personnel semble dès lors avoir changé d'avis.

La grève concerne les centres de Zaventem, Drogenbos, Anderlecht et Ixelles, qui assurent la vente et le service après-vente pour les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, et les filiales My Way et Wondercar. Le travail est interrompu dans ces garages, qui emploient environ 400 personnes, depuis début septembre après l'annonce par la direction de son intention de réduire les salaires et conditions de travail.