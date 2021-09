La perfection dans la nature

Comme pour beaucoup, la crise du covid vous a peut-être donné des envies d’espace et de verdure. Vous rêvez de vivre dans un environnement exceptionnel à proximité d’un parc naturel et aux portes de Bruxelles ? Avec sa vue imprenable sur le magnifique parc Seny à Auderghem, le projet PURE mise sur l’essentiel.

L’essentiel, c’est une résidence à l’architecture élégante et intemporelle avec des finitions haut de gamme. L’essentiel, c’est aussi sa situation unique au cœur d’une réserve Natura 2000. L’essentiel, ce sont encore des espaces de vie ouverts sur de spacieuses terrasses parfaitement orientées. L’essentiel, c’est enfin une localisation idéale au niveau de la mobilité et la proximité de très nombreuses facilités commerciales, culturelles et sociales, dans une commune où il fait bon vivre. Un lieu de vie exclusif Pour la petite histoire, le parc Seny a été créé dans les années 60 sur les ruines d’un moulin à papier dont les premières traces remontent au 17e siècle. BPI Real Estate y construit un projet immobilier de standing au design sobre et intemporel, tel un origami aux lignes pures qui reflète dans l’étang du parc voisin une élégance simple et durable. PURE est une petite résidence en copropriété de 26 appartements spacieux et lumineux, disposant de magnifiques aménagements paysagers. Un lieu de vie réellement exclusif pour une qualité de vie incomparable dans un écrin de nature, qui vous donnera un sentiment de liberté et de sérénité à l'état pur.

Maîtres-mots : la lumière et l’espace Avec 2 immeubles élégants de 9 et 17 appartements à vendre, le projet PURE verra bientôt le jour à Auderghem, dans un quartier particulièrement convoité. Aux portes de Bruxelles, il se situe à la fois en ville et en pleine nature, à quelques foulées à peine de la Forêt de Soignes et du Rouge-Cloître, le long de la Promenade verte. Autant d’invitations aux activités de plein air et aux moments de pure tranquillité. Les appartements traversant de 2 (minimum 122 m2) et 3 chambres (minimum 166 m2) ainsi que les penthouses disposent tous de larges terrasses de 20 à 160m² parfaitement orientées. Elles offrent une vue imprenable sur la nature environnante, qui se prolonge à l'intérieur à travers de très larges baies vitrées baignant de lumière les espaces de vie et, bien sûr, équipées de stores extérieurs solaires.