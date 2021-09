«Le Beckham belge»: un coéquipier de Thomas Meunier ne tarit pas d’éloges à propos du Diable rouge (vidéo)

Arriver dans un grand club, ce n’est jamais facile. Souvent, chaque joueur a besoin d’un petit temps d’adaptation avant de pouvoir montrer réellement l’étendue de son talent. C’est ce qui est arrivé à Thomas Meunier, transféré au Borussia Dortmund il y a un peu plus d’un an. Le Diable rouge a vécu une première saison aux côtés d’Axel Witsel et de Thorgan Hazard assez compliquée, au point d’être parfois la cible des fans allemands. Mais, tout ça, c’est du passé.

Avec cette nouvelle saison de Bundesliga qui a commencé, c’est un homme métamorphosé qui a retrouvé le couloir droit du BvB. Après seulement quatre apparitions (dont une en Ligue des Champions), le Gaumais a déjà délivré trois passes décisives. Soit plus que sur l’ensemble de la saison passée, où son compteur s’était arrêté à deux.