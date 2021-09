Voici les sanctions proposées par l’Union belge pour les trois cartons rouges du Standard lors du Clasico: le Standard en conteste deux!

Le parquet de l’Union belge de football (RBFA) a proposé respectivement trois matches et une amende 3.000 euros et un match de suspension et une amende de 1.000 euros aux joueurs du Standard Collins Fai et Ameen Al-Dakhil lundi. Les deux joueurs avaient été exclus lors du Clasico contre Anderlecht dimanche.

Patrick Asselman, l’entraîneur-adjoint de Mbaye Leye, s’est lui vu proposer deux matches de suspension et une amende de 2.000 euros. Asselman avait été renvoyé en tribunes par Nicolas Laforge pour avoir critiqué trop véhément l’arbitrage auprès du quatrième arbitre.

Le Standard pouvait faire appel de la décision, et le club liégeois a annoncé ses intentions. Celui-ci a d’ores et déjà annoncé accepter la sanction de Fai, qui devra donc faire l’impasse sur les matches contre Saint-Trond, Malines et Oud-Heverlee Louvain. Toutefois, le matricule 16 conteste les sanctions proposées à Al-Dakhil et à Asselman. Les Rouches comparaîtront donc devant le Comité disciplinaire ce mardi afin de défendre leur cause.