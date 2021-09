Mondiaux de cyclisme: la Néerlandaise Ellen van Dijk décroche son 2e titre mondial contre le chrono de sa carrière

Le contre-la-monte des élites féminines des championnats du monde de cyclisme sur route a été disputé lundi après-midi entre Knokke-Heist et Bruges sur la distance de 30,3 kilomètres, soit une dizaine en plus qu’à l’Euro, et sur un parcours tout plat longeant en partie le Canal de Damme, favorable aux spécialistes de la discipline. Les deux dernières championnes du monde de la discipline, l’Américaine Chloe Dygert (2019) et la Néerlandaise Anna van der Breggen (2020), étaient absentes. La Néerlandaise, qui disputera la course en ligne samedi, a annoncé la fin de sa carrière au terme de la saison 2021. La lutte, lundi, était donc ouverte entre, notamment, la Suissesse Marlen Reusser, récente championne d’Europe à Trente, et les Néerlandaises Annemiek van Vleuten et Ellen van Dijk.

Ellen van Dijk, 34 ans, a été la première des principales favorites à s’élancer. La récente championne d’Europe en ligne et deuxième du chrono (derrière Reusser) à Trento, avait été championne du monde du contre-la-montre en 2013 et quatre fois championne d’Europe dans la même discipline entre 2016 et 2019. Van Dijk, qui a rattrapé l’Allemande Lisa Klein partie 1 : 30 avant elle, a largement effacé le premier temps de référence réalisé par sa compatriote Riejanne Markus (38 : 04.92) en passant la ligne d’arrivée en 36 : 05.28.