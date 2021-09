Trois policiers blessés lors du contrôle d’un véhicule à Molenbeek-Sain-Jean

«C’est une agression d’une violence terrible, extrêmement rapide et brutale qui survient lors d’un contrôle de routine», condamne la bourgmestre Catherine Moureaux. «C’est l’indignation qui domine. J’espère de tout coeur que ceci sera pris sérieusement en main par les autorités judiciaires, car ce type d’agressions contre des policiers ne doit pas rester impuni. Ces personnes faisaient leur travail d’une façon très professionnelle et il n’y avait aucune raison pour un tel déchaînement de violences. Le conducteur avait commis une infraction au code de la route. Cela n’a aucun sens... J’espère que cet incident n’aura pas de conséquence au long cours pour les policiers», ajoute l’élue locale.

Lors d’un contrôle de véhicule qui a mal tourné lundi vers 10h30 à Molenbeek-Saint-Jean, trois policiers de la zone Bruxelles-Ouest ont été blessés, selon plusieurs médias. Le parquet de Bruxelles confirme qu’il y a bien eu un incident, mais ne peut pas donner plus de détails pour le moment. Les trois policiers ont été transportés à l’hôpital. Les médecins les ont entre-temps tous trois autorisés à rentrer chez eux.

Les faits se sont produits à hauteur du carrefour de la chaussée de Gand avec la rue Alphonse Vandenpeereboom. La police a voulu contrôler un conducteur pour une infraction routière. L’homme a refusé de se soumettre au contrôle et s’est rebellé, blessant trois agents. Il s’agit des deux policiers qui le contrôlaient et d’un autre venu en renfort. Un des trois agents blessés a perdu connaissance sous les coups.

L’individu a dans un premier temps réussi à s’enfuir. Des patrouilles ont été mobilisées pour maîtriser et rattraper l’individu, qui a pu être arrêté et privé de liberté. Il est actuellement interrogé par la police et sera mis à disposition du parquet de Bruxelles par la suite.