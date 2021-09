Imagine Dragons: des mélodies plus intimes

Après les Killers, c’est l’autre groupe vegasien qui nous revient avec un nouvel album, cette fois produit par le grand Rick Rubin qui est toujours excellent quand il s’agit de mettre en valeur le potentiel d’un groupe. Surtout qu’ici la bande à Dan Reynolds voulait évoluer avec des mélodies plus intimes, un son plus organique et des textes moins métaphoriques, évoquant les pics émotionnels que nous venons de vivre, quitte à se montrer candide : « Tout l’album parle des hauts et des bas, d’où son titre. Le disque parle vraiment de chagrin et de perte, mais aussi de célébration de la vie », confie Dan Reynolds. Le chanteur, comme sur « Giants » ou « Dull Knives », n’hésite d’ailleurs pas à hurler pour se faire entendre. Les fans de la première heure retrouveront malgré tout ce sens toujours très aigu des rythmiques bien carrées. Le groupe ne perd pas non plus son sens du tube évident, tel « It’s OK » à reprendre en chœur, histoire de se sentir mieux.

Interscope-Universal.