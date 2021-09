Emily Allison: un album sophistiqué, des arrangements très classe

Voilà un album ambitieux. La chanteuse franco-britannique installée à Bruxelles s’entoure d’un quintet (Debaisieux, Vierset, Thomaere, Schmidt, Berne), d’un quatuor à cordes (In Praise of Folly) et des Brussels Singers pour proposer ces « chansons de vieux ». « Ce projet est né de la lecture des Songs of innocence and of experience de William Blake, explique Emily Allison. Où des poèmes touchent à la naïveté de l’être humain et d’autres au vice et à la corruption de l’adulte. C’est ce contraste qui a inspiré le choix des autres textes, dont du Lewis Carroll, et l’écriture des miens. » Ici le texte précède la musique. « J’ai voulu partir du sens des mots. C’est l’émotion ou l’ironie des textes qui ont guidé ma musique. » C’est un album sophistiqué, très diversifié, aux arrangements très classe, avec la très belle voix d’Emily. « Comme les textes sont éclectiques, variés, on change d’esthétique d’un morceau à l’autre et ça donne des ambiances variées. » Cela tient au classique, au quasi free, au gospel. « Ce sont les musiques qui me touchent », dit-elle. Emily Allison présente son album le 21 octobre au Music Village, à Bruxelles.

June Music