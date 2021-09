RESTRUCTURATION LIBERTY STEEL - Le maintien de l'emploi incertain malgré la restructuration chez Liberty Steel

Jean-Luc Lallemand, pour la FGTB Métal, rappelle d'ailleurs qu'outre ces 153 suppressions de postes, 90 personnes ont quitté l'entreprise de manières diverses: démissions, départs à la pension, CDD non renouvelés, etc. "En tout, il y a quelque 240 pertes d'emplois puisque ces personnes n'ont jamais été remplacées, alors qu'elles faisaient partie des structures de Liberty", explique le secrétaire régional.

Aujourd'hui, malgré la restructuration, il n'y a toutefois aucune garantie de pérenniser l'emploi. "En général, quand on restructure, c'est pour permettre à ceux qui restent de continuer de vivre et donc j'espère que l'on est bien dans cette démarche-là", ajoute de son côté la CSC METEA. "Il faut que le travail puisse se poursuivre et que l'on assure une certaine viabilité aux installations et aux travailleurs qui restent."