Eve Beuvens: maîtrise, talent et inventivité

Merci Jean-Pierre Bissot. Le patron du Gaume Jazz avait proposé à Eve Beuvens d’oser un concert en piano solo au festival 2019. L’audace paie. La pianiste nous a embarqués dans un voyage extraordinaire sur un fleuve à la découverte de berges tantôt calmes tantôt luxuriantes, hérissées de cités inattendues ou emplies de silence. Le concert d’un soir est devenu un album. Qui nous mène aux frontières des musiques. Jazz, country, classique. C’est impressionnant de maîtrise, de talent, d’inventivité, de beauté. Juste l’essence de la musique et l’esprit d’Eve Beuvens. Si vous voulez l’applaudir, elle sera à Bozar à Bruxelles le mercredi 22 à 19 heures et au Delta à Namur le mercredi 29 à 20 h 30. Avec le quatuor Bow et la danseuse Malia Limbosh.

Igloo