Coronavirus: Hervé Jamar instaure de «nouvelles» mesures sanitaires à Liège

Un nouvel arrêté de police doit être appliqué dès ce lundi, sur l’ensemble des communes francophones de la province, et il introduit entre autres l’interdiction des fêtes dansantes et la fermeture des magasins de nuit à 1h du matin. Il y a aussi du changement pour l’horeca : certaines mesures sont ré-introduites, en ce qui concerne la distance entre les tables, le nombre de personnes autorisées ou encore le déroulement du service, ajoute le service de presse du gouverneur. « Un accent est aussi mis sur le respect des mesures d’hygiène et sur la ventilation des locaux ».