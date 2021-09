Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 a terminé sous les 4.100 points

Quatorze de ses éléments restaient affichés en baisse, Telenet (31,76) étant revenue à son point de départ. UCB (94,40) se distinguait toujours par une hausse de 2,28 pc, Elia (105,10) gagnant 0,48 pc. AB InBev (48,85) restait négative de 0,30 pc alors que KBC (69,44) et Ageas (38,70) abandonnaient 3,42 et 4,77 pc. La plus forte baisse restait l'apanage d'Aperam (47,74) avec une décote de 6,32 pc, Umicore (47,58) et Melexis (97,10) abandonnant 2,90 et 2,41 pc. Solvay (102,95) reculait de 2,09 pc, arGEN-X (276,50) et Galapagos (46,92) de 1,29 et 0,56 pc. Proximus (16,73) perdait 0,89 pc tandis qu'Orange Belgium (19,30) et bpost (7,70) se dépréciaient par ailleurs de 1,03 et 1,60 pc. Ackermans (148,00) valait 2,25 pc de moins que vendredi, Colruyt (47,63) et Cofinimmo (135,20) terminant par contre 0,29 et 0,30 pc plus haut.

Hors Bel 20, Azelis (27,40) et Deceuninck (3,60) reperdaient 2,1 et 2,7 pc, D'Ieteren (133,50) et Bekaert (36,28) reculant de 2,6 et 3,7 pc, Barco (19,00) et EVS (20,10) de 1,6 et 1,5 pc, CFE (86,00) et Van de Velde (29,30) de 2,3 et 2 pc. Kinepolis (55,05) et Lotus Bakeries (5.510,00) se distinguaient par contre en gagnant 2,1 et 0,9 pc. Asit (0,29) reperdait 11,1 pc, Nyxoah (24,50) et Acacia Pharma (2,23) reculant de 4,8 et 4,7 pc. IBA (19,54) et Biotalys (7,26) reperdaient enfin 3,3 et 2,7 pc tandis que Sequana Medical (6,44) regagnait 1,6 pc.