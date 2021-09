Inondations: la Croix-Rouge prévoit de consacrer 2 millions d’euros de don pour les écoles sinistrées

La Croix-Rouge de Belgique a annoncé, lundi, qu’elle consacrerait deux millions d’euros pour venir en aide aux 134 écoles sinistrées par les graves inondations de la mi-juillet, et ce, quel que soit le réseau d’enseignement. Au lendemain du désastre, l’association, et son équivalent flamand (Rode Kruis Vlaanderen), avait pu compter sur la générosité des Belges et récolter près de 40 millions d’euros.

Certains établissements ont d’ailleurs déjà pu bénéficier d’une telle aide, à l’instar de l’école Saint-Michel à Verviers. « La Croix-Rouge a déjà financé la journée récréative du 2 septembre pour les 400 élèves et ça leur a fait un bien fou. Deux classes restent totalement inutilisables et il n’y a pas encore de chauffage dans tous les locaux. Nous avons répondu à l’appel d’offre et grâce à cela, on pourra équiper notre salle de gym et réaménager la cour de récréation », s’est réjoui, le directeur de l’établissement, Rodolphe Bastin, cité dans le communiqué.