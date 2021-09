Les tarifs sociaux de l'énergie également en hausse

Les tarifs sociaux n'échappent pas à la hausse des prix de l'énergie. Au quatrième trimestre, ils seront plus élevés en moyenne de 8% pour l'électricité et de 11% pour le gaz naturel par rapport au trimestre précédent, a fait savoir la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG). En un an de temps, le tarif social a augmenté de 37% pour l'électricité et de 50% pour le gaz naturel.