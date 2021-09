«Pochettino a commis une grave erreur en sortant Messi», affirme un ancien international français

Voilà une histoire qui ne cesse de faire couler de l’encre. Dimanche, alors que le PSG éprouvait des difficultés à prendre la mesure de Lyon, Mauricio Pochettino a fait le choix de sortir Lionel Messi de la pelouse. Une décision qui n’a pas plus au sextuple Ballon d’Or, qui n’a pas masqué son mécontentement.

Au micro de RMC Sport, chaîne pour laquelle il est consultant, l’ancien international français, Jérôme Rothen, a critiqué le choix du coach Argentin. « Il y a eu une incompréhension totale. On l’a vu, Lionel Messi voulait rester sur le terrain. Pochettino a pris sa décision en son âme et conscience. Là où je trouve que c’est complètement déplacé de la part de Pochettino, c’est qu’il n’a jamais été comme ça avec les autres stars de l’équipe. Depuis qu’il est arrivé, que ce soit Neymar ou Mbappé, il les a toujours laissés sur le terrain, même quand ils étaient mauvais. Il les a toujours protégés. En termes de statut et d’aura, Messi est bien supérieur à Neymar et Mbappé. On parle de Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète foot, peut-être toutes générations confondues », a lancé Rothen, avant de poursuivre.