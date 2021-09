Crise des sous-marins français: un «manque de loyauté» des Etats-Unis, selon Charles Michel

Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, a dénoncé lundi un « manque de loyauté » de la part des Etats-Unis dans la crise des sous-marins qui fâche la France. L’Union européenne demande à Washington une « clarification » pour « tenter de mieux comprendre quelles sont les intentions derrière » l’annonce d’un partenariat stratégique entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, « car c’est incompréhensible », a-t-il dit à des journalistes à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

La ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a elle aussi commenté cette crise qui crispe fortement Paris. L’annonce de l’alliance de sécurité « AUKUS » entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni, et par conséquence l’abandon d’un contrat de fourniture de sous-marins français (de Naval Group) à Canberra ont été « un coup de tonnerre », selon la libérale. « Il s’agit d’un coup d’éclat ou d’un coup de tonnerre dans l’actualité française d’abord, européenne certainement, géostratégique au niveau mondial aussi », a-t-elle commenté à New York.