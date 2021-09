Deux commandants djihadistes tués par un drone en Syrie

Les raids ont visé un véhicule sur la route menant d’Idleb à celle de Bennich, au nord-est de la ville, dans la même province dont une partie est dominée par les jihadistes et qui échappe toujours au contrôle du régime syrien.

Une partie de la province d’Idleb et des segments des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié sont dominées par Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda. La région abrite également des groupes rebelles et d’autres formations jihadistes alliées de HTS, dont Hourras al-Din.

Toutes ces factions ont déjà été la cible de raids aériens du régime syrien, de son allié russe, mais aussi de la coalition internationale et des Etats-Unis eux-mêmes.

En octobre 2019, neuf jihadistes, dont six combattants de Hourras al-Din, avaient péri dans des frappes russes dans la région.

Un mois plus tôt, 40 chefs jihadistes avaient été tués dans des frappes américaines près de la ville d’Idleb.

Déclenchée par des manifestations pro-démocratie en 2011, la guerre en Syrie s’est complexifiée au fil des ans avec la montée de groupes jihadistes et l’implication de plusieurs puissances régionales et internationales dans le conflit qui a fait environ 500.000 morts et déplacé des millions de personnes.