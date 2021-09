France: un cortège de mariage se transforme en un chaos routier

Dans la rue Jules-Lebleu, l’une des artères de la ville sur le parcours des automobilistes inconscients samedi, une riveraine témoigne. « J’ai simplement eu peur qu’ils réveillent ma petite fille qui faisait sa sieste avec leurs pétards, se souvient-elle, mais je me suis dit que c’était un mariage comme il y en a parfois en ville, avec des passagers hors de l’habitacle, assis sur le rebord de la fenêtre de portière… » Ce fut plus que cela ce samedi.

« C ’est un phénomène plutôt rare à Armentières, mais ça arrive… », confie l’un des piliers du commissariat local à nos confrères de La Voix du Nord . Quant au nombre de contraventions dressées, on a atteint tout de même samedi un triste record dans la cité de la Toile : 51 procès-verbaux pour le même cortège de mariage mouvementé. Plus qu’à Valenciennes la semaine précédente avec une trentaine de prunes lors d’un même événement, ou qu’une autre équipée sauvage en juin 2019 à Roubaix avec 49 PV .

La police alertée, une patrouille se rend alors sur place et constate qu’une douzaine de véhicules sont en stationnement gênant : en double file sur la chaussée, ou alors complètement sur le trottoir, obligeant les piétons à contourner le parking improvisé en passant sur la voie de circulation. Le groupe de voitures bloque aussi plusieurs bus Ilévia et donc les usagers de cette ligne. Les agents verbalisent les propriétaires des véhicules qui, après des injonctions répétées, n’acceptent de bouger qu’au bout de vingt minutes.

À contresens et feux grillés

L’ensemble des véhicules se met alors en branle et se rend au niveau de la rue Jules-Lebleu. Durant ce trajet qui traverse le centre-ville, les automobilistes commettent plusieurs nouvelles infractions, roulant à vive allure, parfois en contresens, ou encore en grillant des feux rouges ! Le chaos routier perdure par des jets de fumigènes et de pétards , et aussi une moto de cross non immatriculée circulant à vive allure sur la chaussée puis sur le trottoir.

Environ un quart d’heure plus tard, les mêmes véhicules se dirigent vers la mairie d’Armentières, avec de nouvelles infractions au code de la route.

Au total, la police va verbaliser douze stationnements sur la chaussée, dix sur le trottoir, deux sur une place pour handicapés, huit feux rouges franchis, treize circulations à contresens, deux vitesses excessives et dangereuses, mais aussi quatre passagers sans ceinture dans une voiture !