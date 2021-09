Mondiaux de cyclisme: les maillots du relais mixte belge mis aux enchères pour plus d’égalité des genres

Belgian Cycling va mettre aux enchères les maillots de l’équipe du relais mixte belge des Championnats du monde de cyclisme pour promouvoir l’égalité des sexes, a annoncé la fédération belge de cyclisme lundi.

Mercredi, la Belgique participera au contre-la-montre par équipe en relais mixte des Championnats du monde de cyclisme entre Knokke-Heist (44,5 km). Côté féminin, Shari Bossuyt, Jolien D’hoore et Lotte Kopecky seront au départ et Victor Campenaerts, Ben Hermans et Yves Lampaert côté masculin. Les maillots seront ensuite mis aux enchères et les profits seront reversés à Plan International, une association qui oeuvre pour l’égalité des chances pour les filles et le respect des droits de l’enfant.