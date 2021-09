Canada: les libéraux de Justin Trudeau vainqueurs des élections législatives

Selon les projections de Radio Canada, le parti libéral de Justin Trudeau pouvait tabler sur 151 sièges et le parti conservateur, emmené par le candidat Erin O’Toole 121, selon les décomptes préliminaires.

Le taux de participation au scrutin était de 46 %. Les quelque 27 millions de Canadiens étaient appelés à élire les 338 députés que compte la Chambre des communes. Si aucun des deux grands partis qui alternent au pouvoir depuis 1867 n’est en mesure d’obtenir une majorité des sièges au Parlement, le vainqueur devra composer un gouvernement minoritaire.

Dans ce pays qui compte six fuseaux horaires, les derniers bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures (4 heures heure belge mardi), à l’ouest, en Colombie-Britannique, sur la côte pacifique et au Yukon. Peu avant la fermeture, les médias locaux montraient encore de nombreuses personnes faisant la queue devant des bureaux de vote de grandes villes.

Elections anticipées

Le Premier ministre sortant a déclenché des élections anticipées à la mi-août pour tenter de regagner la majorité qu’il avait perdue deux ans plus tôt. Mais impossible de savoir encore s’il a gagné son pari face au conservateur modéré Erin O’Toole qui est parvenu à percer pendant la campagne.

Justin Trudeau a connu une campagne particulièrement compliquée, l’usure du pouvoir se fait sentir et la « Trudeaumanie » de 2015 semble bien loin…

Justin Trudeau s’était dit « serein » à la sortie de son bureau de vote à Montréal. « On a travaillé très fort pendant cette campagne et les Canadiens sont en train de faire un choix important », a-t-il déclaré à l’AFP entouré de ses enfants et de sa femme Sophie Grégoire.

Lors des derniers jours de campagne, il a appelé au vote stratégique, expliquant que le retour des conservateurs serait synonyme de retour en arrière, notamment sur la question climatique.

« Fiers de voter aujourd’hui, assurez-vous de faire de même ! », a encouragé de son côté sur Twitter Erin O’Toole, en postant une photo devant l’urne avec son épouse. Ce dernier a fait campagne en promettant aux Canadiens d’incarner le renouveau et fait une campagne résolument au centre.

Au Québec, province francophone et seconde la plus peuplée, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a été réélu dans Beloeil-Chambly. Son parti était en voie de remporter 30 des 78 circonscriptions du Québec, selon Radio Canada, qui évoque un résultat « sans surprise ».