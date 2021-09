Cinq policiers blessés lors du contrôle d’un véhicule à Molenbeek: «C’est inacceptable»

Les faits se sont produits à hauteur du carrefour de la chaussée de Gand avec la rue Alphonse Vandenpeereboom. La police a voulu contrôler un conducteur pour une infraction routière. L’homme a refusé de se soumettre au contrôle et s’est rebellé, blessant trois agents. Il s’agit des deux policiers qui le contrôlaient et d’un autre venu en renfort. Un des trois agents blessés a perdu connaissance sous les coups.

Lors d’un contrôle de véhicule qui a mal tourné lundi vers 10 h 30 à Molenbeek-Saint-Jean, trois policiers de la zone Bruxelles-Ouest ont été blessés. Le parquet de Bruxelles a confirmé qu’il y a bien eu un incident, mais ne peut pas donner plus de détails pour le moment. Les trois policiers ont été transportés à l’hôpital. Les médecins les ont entre-temps tous trois autorisés à rentrer chez eux.

L’individu a dans un premier temps réussi à s’enfuir. Des patrouilles ont été mobilisées pour maîtriser et rattraper l’individu, qui a pu être arrêté et privé de liberté. Il est actuellement interrogé par la police et sera mis à disposition du parquet de Bruxelles par la suite.