Légère hausse de la vaccination à Bruxelles mais l’objectif est loin d’être atteint (infographie)

Pour encourager la vaccination dans la capitale, celles et ceux qui reçoivent une première dose de vaccin entre le 16 septembre et le 31 octobre aura droit à un test PCR gratuit. Selon Inge Neven, on ne peut pas encore voir les effets du pass sanitaire : « Hélas pas encore sur le nombre de vaccinations, mais bien sûr le nombre de demandes d’un CST au call center ».