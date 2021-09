Bourse de Bruxelles - Le rebond du Bel 20 freiné par arGEN-X et Galapagos

L'indice Bel 20 avait quelques peines à suivre le rebond de ses voisins européens mardi matin, freiné par les chutes de 4% et 2% de arGEN-X (265,40) et Galapagos (45,98). Vers 11h00, il regagnait 0,5% à 4.100 points, tous ses autres éléments étant en hausse, emmenés par WDP (38,32) et KBC (70,86) qui progressaient de 2,1% et 2%. Aedifica (115,40) et Sofina (349,00) étaient positives de 1,7% et 1,6%, Ageas (39,11) et AB InBev (49,34) remontant de 1% chacune. Solvay (104,90) et UCB (95,40) valaient 1,9% et 1% de plus que la veille, Aperam (48,63) et Umicore (48,15) récupérant 1,8% et 1,2%. Proximus (16,78) et Telenet (31,78) s'appréciaient de 0,3% et 0,1%, Orange Belgium (19,44) et Bpost (7,72) gagnant par ailleurs 0,7% et 0,2%. Elia (106,30) et Melexis (97,45) progressaient de 1,1% et 0,3%, GBL (95,10) regagnant 1,3%.