Jan Fabre accusé de harcèlement: le procès débutera en mars

Les caméras ont attendu en vain dans le hall de l’impressionnant palais de justice d’Anvers, vaisseau de verre, de béton et de bois, merveille d’écologie et de transparence qu’on surnomme ici Le Palais des Papillons.

Christine Mussche, l’avocate des parties civiles. - Belga.

Christine Mussche a la démarche conquérante d’une Brienne de Torth, la guerrière aux cheveux courts de Game of Thrones, dame de haute naissance entraînée pour devenir chevaleresse. Pas d’armure mais une toge noire pour cette star du barreau, spécialiste des abus sur les enfants dans l’Eglise et du mouvement #metoo depuis qu’elle a pris sous son aile les neuf femmes qui poursuivent le présentateur vedette de la VRT Bart De Pauw pour harcèlement et comportements inappropriés.

Pour se défendre, c’est une autre femme encore qu’a choisie Jan Fabre : Eline Tritsmans qui, refusant tout commentaire sur le dossier, a juste précisé que son client voulait absolument « éviter un procès dans les médias » et réservait sa défense « à ses juges ».

Eline Tritsmans, l’avocate de Jean Fabre - Belga

Le renvoi du chorégraphe, metteur en scène et plasticien anversois devant la justice pénale, annoncé en juin, est l’aboutissement d’une enquête de trois ans sous l’autorité de l’Auditorat du travail d’Anvers, une section du parquet spécialisée dans les conflits du travail. En 2018, dans le sillage de la campagne #metoo, une vingtaine de ses anciens collaborateurs, masculins et féminins, au sein de sa compagnie Troubleyn, établie à Anvers, s’étaient plaints d’avoir subi pressions psychologiques, humiliations et même chantage à caractère sexuel.

Ce mardi, première étape du processus, le calendrier des dates auxquelles les parties doivent remettre leurs arguments a donc été fixé et c’est le lundi 8 novembre que débutera l’aventure avec les conclusions de la partie civile. Un long chemin de croix pour l’artiste flamand, avec des étapes notamment le 31 janvier et le 25 mars, qui nous mènera à un possible dénouement en avril 2022. L’affaire contre le sculpteur et chorégraphe Jan Fabre a été présentée mardi matin au tribunal correctionnel d’Anvers. Il a été convenu, avec l’accord de toutes les parties, que celles-ci seraient entendues les 25 mars et 1er avril. Deux journées complètes d’audiences ont été prévues.