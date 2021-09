Les consommateurs ne sont pas fidèles à leur supermarché, selon une étude

Il s'agit d'une étude portant sur les motivations sous-jacentes et psychologiques (ou motivations implicites) poussant les consommateurs à choisir une certaine marque de supermarché en particulier. Elle portait sur les grandes marques de supermarché présentes en Belgique : Albert Heijn, Aldi, Carrefour, Colruyt, Delhaize et Lidl; et 1.491 citoyens âgés de 18 ans et plus ont été interrogés en juillet.

Il en ressort que ce qui compte le plus pour les consommateurs, c'est de se sentir dans un environnement sûr, sain et propre, qui protège leurs données privées. Ces éléments ont obtenu des scores de 46 et 47 sur un maximum de 53. Le prix et les réductions font également partie des facteurs de choix importants (45).