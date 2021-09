Autoroute bloquée lors d’une grève en 2015: prison avec sursis sollicitée en appel contre 17 affiliés de la FGTB

La cour d’appel de Liège a prévu toute la journée pour examiner, ce mardi, le dossier des affiliés de la FGTB poursuivis pour entrave méchante à la circulation suite à une grève intersectorielle qui s’était déroulée le 19 octobre 2015. Ce matin, tour à tour, les 17 prévenus, 11 syndicalistes et 6 responsables dont Thierry Bodson, ont répondu aux questions du président Gorlé. Lire aussi Carte blanche sur le procès des 17 prévenus «du Pont de Cheratte»: eux, c’est nous! Le jour de la grève, ils s’étaient donné rendez-vous à 5 heures du matin devant l’entrée d’un centre commercial de Herstal. « Mais on a vu, d’où on était, des plaquettes en feu sur l’autoroute, a expliqué un des manifestants ce mardi. Il n’y avait rien de prévu là de notre part, on y est allé spontanément pour voir ce qui se passait… ». Certains ont expliqué avoir « cru à un gros accident ». « C’était l’apocalypse », a ajouté une accusée. Une fois sur place, ils se seraient retrouvés mélangés à des personnes au visage couvert, qui semblaient surexcitées : « ils portaient des masques, ils étaient en noir, on avait l’impression qu’ils venaient pour détruire et discréditer notre action », a-t-elle ajouté.

L’action avait bloqué le viaduc de Cheratte, sur l’autoroute E40 dans les deux sens, causant des dégâts au bitume (estimés à 90.000 euros) et 400 kilomètres de bouchons. Les accusés avaient été identifiés via leurs propres publications sur les réseaux sociaux et grâce aux images diffusées au JT : « ce n’était pas une action à notre initiative, mais c’est vrai qu’on a voulu, dans un premier temps, la récupérer », a confié un des délégués qui avait publié des photos. « Mais nous n’avons pas causé de troubles, les troubles venaient de gens qui ne sont pas des nôtres. »

Lire aussi Prison avec sursis pour 17 syndicalistes liégeois Au ministère public, l’avocate générale Pascale Schils a rappelé que l’ambiance était tellement tendue, ce matin-là, que la police avait préféré négocier plutôt que d’intervenir en force. Pour elle, la version évoquant l’intervention de casseurs venus saboter la manifestation n’est corroborée par aucune image, « alors que les enquêteurs ont recherché des images partout ». Elle a demandé à la cour « d’apprécier » s’il y a dépassement du délai déraisonnable, mais les peines qu’elle requiert, a-t-elle ajouté, tiennent déjà compte de ce délai : elle demande un mois de prison pour les responsables syndicaux et 15 jours pour les « simples » syndicalistes, assortissant ces peines d’une amende. Pour une entrave méchante à la circulation, a-t-elle détaillé, il n’est pas requis que l’auteur ait eu l’intention de causer un accident : « il suffit d’entraver la circulation de manière à la rendre dangereuse », a-t-elle exposé. Au juge du fond de faire la balance, a-t-elle conclu, entre les intérêts en présence, « le droit de grève et la mise en danger d’usagers ». Le droit de grève, là est tout le débat de ce procès.