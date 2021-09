Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo a été flashé à une vitesse impressionnante contre West Ham

L’âge ne semble pas avoir d’emprise sur Cristiano Ronaldo qui, à 36 ans, a réalisé la pointe de vitesse la plus rapide de la rencontre entre West Ham et Manchester United, remportée 1-2 par les Mancuniens.

Le Portugais a été flashé à une incroyable vitesse de 32.5 km/h, ce qui en fait le joueur le plus rapide devant Aaron Wan Bissaka, comme l’a expliqué Manchester United via un communiqué sur son site internet. « À 36 ans, Ronaldo a tout de même réalisé le sprint le plus rapide de l’après-midi dans l’est de Londres, avec un impressionnant 32,51 km/h. Aaron Wan-Bissaka a été le deuxième meilleur avec ses 32,41 km/h, tandis que le joueur le plus rapide des Hammers était l’attaquant Jarrod Bowen avec 31,29 km/h », ont écrit les Red Devils.