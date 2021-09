SC Charleroi: toujours l'incertitude pour Nicholson

Comme on pouvait s'y attendre, Shamar Nicholson n'était pas pas parmi le groupe carolo qui a repris le chemin de Marcinelle ce mardi en fin de matinée. Touché à la pommette contre Bruges samedi, le meilleur buteur des Zèbres doit encore passer des tests. A ce jour, le staff n'excluait pas que Nicholson puisse être repris dimanche pour la visite de Malines dimanche. Mais cela reste évidemment un gros point d'interrogation.

Par ailleurs, Morioka, Gholizadeh et Bedia, qui avaient eu un travail physique particulier la veille, n'étaient pas présents non plus. A noter qu'Andreou, qui se plaignait de l'ischio-jambier de la cuisse gauche, a écourté la séance. Knezevic et Van Cleemput ont également fait l'impasse sur les derniers blocs de course. Nkuba, Descotte et Lokembo se sont contentés de trottiner.