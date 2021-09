FGTB: le parcours de la manifestation nationale de ce vendredi

Le syndicat socialiste (FGTB) l’avait annoncé début juillet, il organisera ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles dans le cadre de sa lutte contre la loi de 1996. La CSC organisera elle aussi des actions et se rassemblera à Liège.

La manifestation de la FGTB débutera à 11 h depuis la gare de Bruxelles-Nord et rejoindra la gare du Midi en passant par les boulevards du Jardin Botanique, Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier. A l’étape finale, le président Thierry Bodson et la secrétaire générale Miranda Ulens prendront la parole.