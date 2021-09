Manu Disabato (Ecolo): «Le MR doit faire preuve de clarté sur le pass sanitaire en Wallonie»

entretien

En Wallonie, les pourparlers entre les trois partis de la majorité se poursuivent à propos de l’instauration du pass sanitaire ou Covid Safe Ticket, à l’image de la décision prise par Bruxelles. Mais l’impatience gagne du terrain dans les rangs du PS et d’Ecolo, qui y sont favorables, alors que le MR se montre officiellement plus réticent. Le député Ecolo Manu Disabato n’en peut plus des tergiversations libérales.

Quelle appréciation portez-vous sur l’attitude du MR dans ce dossier ?

Qu’il devient vraiment difficile de faire de la politique avec un partenaire comme celui-là ! A propos du Covid Safe Ticket, le président du parti dit une chose : « Aucun gouvernement MR ne l’appliquera », a en effet déclaré Georges-Louis Bouchez il y a quelques jours. Et les ministres du MR font autre chose : les discussions se poursuivent au sein du gouvernement pour baliser les contours de la décision… La Wallonie a besoin de clarté !

Demandez-vous aux ministres MR d’aller à l’encontre de leur président ?

Je sais que dans ce parti, il est compliqué de contester le chef. Dès lors, je salue le courage et le travail des ministres, dont Willy Borsus… Ce n’est pas la première fois qu’ils font preuve d’audace. Dans le dossier des demandeurs d’emploi et des métiers en pénurie, Georges-Louis Bouchez parlait de sanctions et Willy Borsus, suivi par le gouvernement, a proposé une prime à ceux qui accepteront une formation.

Comment sortir de ce qui apparaît comme un blocage ? N’y a-t-il pas urgence en Wallonie ?

Bien sûr, il faut avancer rapidement sur cette question. Et je pense que l’on va y arriver : comme beaucoup, j’ai entendu Georges-Louis Bouchez sur la Première lundi matin, et je n’ai rien compris à ses explications autour du pass sanitaire et de la vaccination. Sauf ceci : c’était le début d’une courbe rentrante parce qu’il sait qu’il va perdre la partie. Il faut passer au-dessus de ces débats internes au MR, de ce double discours permanent. Le président du MR doit laisser avancer ceux qui gouvernent vraiment.