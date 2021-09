Prix de l'énergie - Test Achats exige des tarifs sociaux pour l'énergie en fonction des revenus

Début juin 2020, Test Achats était invité à la Commission Energie de la Chambre des Représentants et elle avait soutenu deux propositions législatives visant à étendre temporairement le tarif social aux familles financièrement touchées par la crise du coronavirus. "Nous sommes même favorables à une extension permanente d'un tarif social qui utilise le revenu comme critère."

L'organisation de consommateurs réitère également son plaidoyer pour un travail plus structurel concernant la lourdeur et l'impact de la facture d'énergie sur le budget des ménages, à savoir une baisse temporaire de la TVA sur l'énergie et sur une tranche incompressible (valable pour tous les profils) de 1.500kWh et un "nettoyage de la facture d'énergie de toute une série de taxes, cotisations et redevances qui doivent en fait être financées par l'impôt, plus transparent et plus équitable en fonction et pour différentes catégories de revenus".