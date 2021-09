Emmanuel André réagit après ses propos virulents envers Didier Raoult

Mardi après-midi, le microbiologiste est revenu sur ses déclarations de la veille également sur Twitter en prenant conscience des conséquences de son tweet de la veille. « Je ne me suis pas fait que des amis ces dernières 24 heures ». Il a, par ailleurs, déclaré avoir reçu des menaces, messages et intimidations de la part d’internautes soutenant Didier Raoult.

« Didier Raoult tue à petit feu. Lorsque je discute avec des personnes qui refusent de se protéger contre la covid-19 grâce au vaccin, je suis interpellé d’entendre qu’ils citent encore et toujours Didier Raoult comme seule source d’information à laquelle ils donnent du crédit. Ce médecin a, depuis le début de la pandémie, inondé les réseaux sociaux d’informations non vérifiées et fait preuve d’un scepticisme opportuniste bien plus que scientifique par rapport aux vaccins. Ces vidéos ont été vues des millions de fois », avait-il écrit sur Twitter.