Mondiaux de cyclisme: Sam Bennett déclare forfait pour la course en ligne

Bennett avait repris la compétition avec Deceuninck-Quick Step vendredi dernier lors du Championnat des Flandres après trois mois d’absence. Il avait participé à la course en ligne des championnats d’Europe quelques jours plus tôt.

L’Irlandais Sam Bennett a déclaré forfait pour la course en ligne des championnats du monde de cyclisme prévue dimanche entre Anvers et Louvain, a annoncé la fédération irlandaise de cyclisme mardi.

« C’est toujours un honneur de représenter l’Irlande sur la scène internationale mais malheureusement, je ne pourrai pas participer aux Mondiaux cette année. Je suis très heureux d’être de retour à la compétition sans douleur et, à chaque course, je sais que ma condition physique s’améliore. Cependant, à ce stade, une course exténuante de plus de 260 km est probablement une marche trop haute à franchir », a reconnu Bennett.