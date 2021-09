Coronavirus: Bruxelles prend une nouvelle mesure pour inciter à la vaccination

Pour ne pas devoir se soucier de la période d’attente entre la vaccination et son effectivité, les Bruxellois qui se feront vacciner au cours des prochaines semaines pourront bénéficier d’un test PCR gratuit pour chaque dose de vaccin qu’ils recevront, a annoncé mardi la responsable de la vaccination à Bruxelles pour le compte de la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven. La mesure devrait permettre aux personnes concernées de ne pas devoir attendre et débourser d’argent pour l’obtention de leur Covid Safe Ticket.

À partir du 1er octobre, le Covid Safe Ticket entrera en vigueur à Bruxelles pour toute personne âgée de plus de 16 ans si elle veut se rendre au restaurant, en discothèque, dans un centre sportif ou de fitness, aux foires, congrès, et aux activités du secteur culturel. La limite d’âge sera fixée à 12 ans pour participer à des événements fort fréquentés ou entrer dans un centre de soins. « Le CST ne sera jamais introduit pour des activités essentielles comme les transports en commun », assure cependant Inge Neven. Mais les personnes non vaccinées, ou pour qui la vaccination n’est pas encore effective (un délai de deux semaines est nécessaire), devront dès lors être en mesure de présenter un test négatif, l’une des conditions d’obtention du CST.