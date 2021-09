France: le pass sanitaire d'Emmanuel Macron fuite sur les réseaux sociaux, l'Elysée réagit

Le QR code d'Emmanuel Macron a fuité sur les réseaux sociaux, a confirmé l'entourage du président de la République à nos confrères français de franceinfo, mardi 21 septembre. Ce QR code, qui fait office de pass sanitaire, est présent notamment sur Snapchat et Twitter.

Selon Libération, le QR code du Premier ministre Jean Castex avait déjà circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Comment? Une photo, diffusée par une agence et publiée par plusieurs médias, a permis à des internautes de scanner le pass du Premier ministre.

Toujours selon Libération, le QR code de Jean Castex « est désormais blacklisté de TousAntiCovid et TousAntiCovid Verif, ce qui veut dire qu’il ne peut plus être converti en QR code ou vérifié dans ces applications ».

S’agissant d’Emmanuel Macron, des Français pourraient potentiellement encore utiliser –en toute illégalité– le QR code du président pour se rendre dans un lieu soumis au pass sanitaire.

Amende

En effet, une personne utilisant le pass d’un tiers est passible d’une amende de 750 euros (forfaitisée à 135 euros si elle est réglée rapidement), montant qui atteindra 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours.

« Si cette violation est constatée plus de trois fois en 30 jours, la sanction pénale encourue est portée à six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende », précise franceinfo.