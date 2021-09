Mondiaux de cyclisme: Alec Segaert «aussi heureux avec le bronze qu’après son titre européen»

Alec Segaert a ajouté une deuxième médaille à son palmarès deux semaines après avoir remporté l’or du contre-la-montre à l’Euro de Trente. Mardi, le Belge a pris le bronze aux Mondiaux chez les juniors. « Je décroche une médaille de bronze devant mon public et cela me rend très heureux. Je suis aussi content que lors de mon titre européen », a-t-il déclaré à l’arrivée après 22,3 km entre Knokke-Heist et Bruges.

Un Danois a terminé sur la plus haute marche du podium avec Gustav Wang, devancé par le Britannique Joshua Tarling. « Je les connais, j’avais déjà roulé contre eux mais pas cette saison en raison des conditions compliquées liées à la pandémie de coronavirus. J’ai une fois battu Wang pour une seconde d’écart quand nous étions débutants, cette fois il a été plus rapide. C’est comme ça la course. Ce bronze me fait au moins autant plaisir que mon titre européen », a ponctué Alec Segaert, qui rejoindra l’équipe espoirs de Lotto Soudal en 2022.