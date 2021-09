Le gouvernement fédéral a dépensé 24,2 milliards d’euros pour faire face au covid

Les différentes mesures prises par le gouvernement fédéral ont coûté jusqu’à présent 24,2 milliards d’euros en 2020 et 2021, ressort-il des comptes présentés mardi par la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker, en commission des Finances de la Chambre.

Les dépenses sociales constituent le plus gros des postes, avec 8,6 milliards d’euros l’an passé et 5,9 milliards cette année. La provision Corona mise en place pour financer une série de dépenses générées par la crise représentait 4 milliards d’euros l’an passé et 2,1 milliards cette année. En matière fiscale, les montants s’élevaient respectivement à 1,5 milliard et 1,1 milliard d’euros.