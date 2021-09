Affaire Paul Rusesabagina: les avocats et la famille plaident pour son retour en Belgique

«Notre mari et père, Paul Rusesabagina, a été enlevé, torturé et maintenu à l’isolement. Il a été forcé de subir un procès inéquitable l’année dernière. Nous savions depuis le jour de son enlèvement que le jugement serait coupable pour plusieurs chefs d’accusation ou l’intégralité de ceux-ci», a déploré Roger Rusesabagina, fils de l’ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film «Hotel Rwanda».

Les avocats de Paul Rusesabagina, Mes Peter Choharis, Vincent Lurquin, Philippe Larochelle et Kate Gibson ont ensuite pris la parole. «Cela fait un an que nous n’avons pas de communication directe avec notre client, tandis que les communications indirectes sont rendues très difficiles. Il n’y a pas eu de confidentialité, de secret professionnel ou de procès équitable, les juges n’ont pas autorisé Paul Rusesabagina à être assisté par ses avocats internationaux», a rappelé Me Choharis, qui s’est néanmoins dit «optimiste» depuis les réactions des gouvernements des États-Unis et de Belgique, du Parlement européen et du Congrès américain à la condamnation.