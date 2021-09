Carabao Cup: Manchester City, avec De Bruyne buteur, écrase Wycombe, Origi s’illustre avec Liverpool

Si Kevin De Bruyne a inscrit son premier but de la saison avec Manchester City mardi soir lors de la large victoire 6-1 contre Wycombe (D3) en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue, le fait belge de la soirée sont les débuts chez les professionnels de Roméo Lavia. Le milieu de terrain belge, 17 ans à peine, a été titularisé par Pep Guardiola dans le milieu de terrain des Skyblues. Averti à la 40e, il a disputé l’intégralité de sa première rencontre avec City. Formé au RSC Anderlecht, il avait déjà fait étalage de ses qualités lors de la défunte saison en étant élu Joueur 2020-2021 chez les U23 mancuniens.

Menés 0-1 après un but de Hanlan à la 22e, les champions d’Angleterre et tenants du titre ont largement inversé la tendance via De Bruyne (29e), Ryad Mahrez (43e, 84e), Phil Foden (45e+1), Ferran Torres (71e) et Cole Palmer (89e) afin de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Divock Origi s’illustre Divock Origi a été l’un des acteurs majeurs du duel entre Norwich City et Liverpool. Mardi en seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, l’attaquant belge a compilé un assist et un but lors de la victoire 0-3 des Reds.