La Wallonie manque de… noisettes et lance un appel au public

Le gouvernement wallon a l’ambition de planter un million d’arbres et/ou 4.000 kilomètres de haies d’ici à la fin de la législature mais doit faire face à une pénurie de graines. Il fait dès lors appel au grand public dans une opération baptisée « Haie-cureil », rapporte L’Avenir mercredi.

Il n’y a pas qu’en Wallonie que la plantation d’arbres a été choisie contre un outil de lutte contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. « Partout en Europe, on se met à planter, il y a donc une grosse pression sur les pépiniéristes et cela devient difficile de trouver des graines », indique Alain Grifnée, spécialiste horticulture au Collège des producteurs.