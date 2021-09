La vente en seconde main s'impose un peu partout en Europe

La vente en seconde main et les plateformes de vente entre particuliers (C2C) prennent une place de plus en plus importante sur le marché transfrontalier du commerce électronique en Europe (UE28). Vinted, la plus grande place de marché C2C en ligne d'Europe dédiée à la mode d'occasion, et OLX, qui diffuse des petites annonces dans plusieurs pays européens, pointent ainsi à la 5e et 6e place du classement des dix meilleures plateformes commerciales transfrontalières opérant en Europe. Ce top 10 établi par Cross-Border Commerce est dominé par eBay, AliExpress et Amazon.