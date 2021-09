Un accès au chômage en cas de démission ? PS et l’Open VLD s’opposent

Le président de l’Open Vld Egbert Lachaert a balayé mercredi la proposition formulée par le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS). Le vice-Premier socialiste proposait, dans L’Echo et De Tijd, d’offrir la possibilité aux salariés qui démissionnent d’avoir accès aux allocations de chômage. Sur Twitter, le libéral flamand s’est dit «radicalement contre» cette idée. «L’objectif, c’est plus de gens au travail et moins avec une allocation. Pas l’inverse», a-t-il écrit.

Afin de favoriser la mobilité professionnelle, Pierre-Yves Dermagne propose d’offrir la possibilité aux salariés de réorienter leur carrière un nombre limité de fois. Ceux-ci pourraient, à condition d’occuper un emploi depuis plusieurs années, avoir accès aux allocations de chômage s’ils quittent volontairement leur job.