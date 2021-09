Le message fort de Mike Maignan, victime d’insultes racistes: «Je suis Mike, debout, noir et fier»

Selon des médias italiens, la Fédération italienne pourrait aussi se saisir de la vidéo pour enquêter.

« Tant qu’on traitera ces événements comme des ‘incidents isolés’ et que l’on n’aura pas une action globale, l’histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore. Qu’est ce qu’on fait pour combattre le racisme dans les stades de football ? », s’est interrogé Maignan dans son message.

« Nous avons besoin d’être plus nombreux et d’être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d’entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d’animal ? », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Je ne suis pas une ‘victime’ du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier ».

Alors que les stades viennent de rouvrir au public en Italie (dans une jauge limitée à 50 %) après 18 mois à huis clos, c’est déjà le deuxième épisode lié à des comportements racistes secouant la Serie A.

La Fédération a ouvert une enquête vendredi après des cris racistes présumés ayant visé un autre joueur de l’AC Milan, le milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko, lors du match le 12 septembre à San Siro contre la Lazio Rome (2-0). Sur Instagram, Bakayoko avait accusé « certains supporters de la Lazio » d’être à l’origine de « cris racistes envers (lui) et Franck Kessié ».

Les dernières saisons ont été émaillées d’incidents récurrents en Italie, notamment avec la banalisation des « cris de singes ».

Ce mardi, la Ligue italienne a par ailleurs infligé une amende de 10.000 euros à l’Udinese en raison de chants insultants de ses supporters, de « nature territoriale », ayant visé les fans de Naples lundi soir lors de la 4e journée de Serie A.